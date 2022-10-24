The Daily Reckoning: Запад дорого заплатит за украинский кризис и неприязнь к России

Уже в ближайшие недели в странах Евросоюза начнется новый виток подорожания газа. И такое положение дел будет сохраняться там очень долго. Попытаться изменить ситуацию в лучшую сторону можно было бы путем отмены антироссийских санкций. Но в такой поворот событий сейчас поверить практически невозможно, рассуждает эксперт.