The Daily Reckoning: Запад дорого заплатит за украинский кризис и неприязнь к России

Жителям западных стран предстоящей зимой придется самостоятельно искать альтернативные способы обогрева жилищ. Тяжелая ситуация с дефицитом энергоносителей и высокими ценами на них стала для Европы и США следствием ухудшения отношений с Россией.
Об этом в материале для издания The Daily Reckoning рассуждает аналитик Брайан Чу. Перевод материала на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
По мнению Чу, переживающие тяжелый энергетический кризис страны Запада расплачиваются таким образом за созданный ими украинский кризис и русофобскую политику. Именно из-за этого простым людям придется самим позаботиться о том, чтобы не замерзнуть наступающей зимой.
«Домашним хозяйствам придется колоть дрова или даже сжигать мусор, чтобы согреться. Я не говорю об Украине, где бушует кризис. Это относится к местам, где нет конфликтов, таким как США, Великобритания и большая часть Европы», – подчеркивает журналист.
Во многих западных странах, взявших несколько лет назад курс на зеленую энергетику, были закрыты электростанции, работавшие на ископаемом топливе. Также там планировали постепенно отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.
Однако очень скоро там начали понимать, что электричества, вырабатываемого из чистых и возобновляемых источников энергии, не хватает. И в этой ситуации, вместо того, чтобы вернуться к традиционной энергетике, Запад принял решение разорвать связи с Россией и отказаться от российских нефти и газа, подчеркивает автор.
В результате Соединенные Штаты и их союзники погрузились в тяжелый энергетический кризис.
«Очевидно, что не менее миллиарда человек столкнутся с проблемами из-за холодов в ближайшие месяцы. Их правительства не в состоянии обеспечить достаточное количество топлива и электроэнергии из-за их собственных действий и обстоятельств, не зависящих от них», – констатирует аналитик.
Особенно тяжелая ситуация складывается в Европе. Европейцам, по словам Чу, придется дорого заплатить за упорную неприязнь к России и за диверсии на проложенных по дну Балтийского моря российских газопроводах.
Уже в ближайшие недели в странах Евросоюза начнется новый виток подорожания газа. И такое положение дел будет сохраняться там очень долго. Попытаться изменить ситуацию в лучшую сторону можно было бы путем отмены антироссийских санкций. Но в такой поворот событий сейчас поверить практически невозможно, рассуждает эксперт.
А значит, в обозримом будущем ожидать завершения энергетического кризиса в странах Запада не приходится, заключает Брайан Чу.