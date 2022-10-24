По факту смертельного ДТП с участием Большовой возбуждено уголовное дело

Сотрудники УМВД России по Калужской области расследуют ДТП с участием актрисы театра, кино и дубляжа Анны Большовой, по чьей вине погибла женщина.
В ведомстве отметили, что Большова сбила на машине в деревне Грачевка Жуковского района в Калужской области пешехода. Местная 31-летняя местная жительница от удара скончалась на месте ДТП до приезда скорой, сообщает «Профиль».
В связи с этим было принято возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». По результатам предварительного следствия будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.