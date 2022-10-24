Глава Евросовета Мишель: Киев должен самостоятельно прийти к переговорам с Москвой

Украина должна самостоятельно решить, когда она будет готова сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщил в понедельник, 24 октября, глава Евросовета Шарль Мишель в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, никто не может убедить Киев, на каких условиях пойти на диалог с Москвой и какие делать уступки. ЕС со своей стороны продолжит поддерживать Украину в «финансовом, военном и политическом планах», подчеркнул Мишель.
«Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры», — уточнил глава Евросовета.
Он прокомментировал и ограничение цен на газ. По мнению Мишеля, министры энергетики стран Евросоюза в течение двух-трех недель смогут принять соответствующие решения.