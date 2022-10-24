Власти Ханты-Мансийска решили провести новогодние мероприятия для детей

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин объяснил, в каком формате пройдет празднование Нового года.
По словам Ряшина, в связи с проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине, где военнослужащие рискуют своими жизнями, в прежнем формате проводить новогодние мероприятия неуместно. Поэтому решено отказаться от традиционного фейерверка, праздничного концерта на центральной площади, а также от фестиваля экстремальных видов спорта и «СПА фестиваля», сообщает ugra-news.ru.
При этом лишать детей светлой атмосферы праздника было бы неправильно. В итоге в городе все-таки пройдут утренники, и елки, привычные «Чумовая улица» и «Резиденция елки». При украшении города к Новому году будут использованы только ранее приобретенные конструкции и гирлянды.