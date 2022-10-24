Власти Ханты-Мансийска решили провести новогодние мероприятия для детей

При этом лишать детей светлой атмосферы праздника было бы неправильно. В итоге в городе все-таки пройдут утренники, и елки, привычные «Чумовая улица» и «Резиденция елки». При украшении города к Новому году будут использованы только ранее приобретенные конструкции и гирлянды.