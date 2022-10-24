The Daily Reckoning: Европу ждут тяжелые последствия из-за ухудшения отношений с Россией

Ухудшение отношений с Россией уже оборачивается для Европы тяжелыми последствиями. Грядущей зимой многим людям в западных странах придется искать альтернативные источники энергии для обогрева собственных жилищ, сообщил аналитик Брайан Чу изданию The Daily Reckoning.
Подобная ситуация — плата за украинский кризис и неприязнь к РФ, уверен эксперт. По его словам, скоро европейским домашним хозяйствам придется колоть дрова или даже сжигать мусор.
«Я не говорю об Украине, где бушует кризис, это относится к местам, где нет конфликтов, таким как США, Великобритания и большая часть Европы», — подчеркнул собеседник издания «ПолитРоссия».
Чу напомнил, что многие государства Запада закрыли работающие на ископаемом топливе электростанции и инвестировали значительные средства в зеленую энергетику. Эксперт убежден, что в ближайшие недели следует ожидать нового витка роста цен на топливо на Западе. Повлиять на ситуацию может лишь решение снять с России санкции.
Ранее экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический провал Европы неминуем, а в странах ЕС идет деиндустриализация из-за энергокризиса, передает телеканал «360».