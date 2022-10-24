The Daily Reckoning: Европу ждут тяжелые последствия из-за ухудшения отношений с Россией

Чу напомнил, что многие государства Запада закрыли работающие на ископаемом топливе электростанции и инвестировали значительные средства в зеленую энергетику. Эксперт убежден, что в ближайшие недели следует ожидать нового витка роста цен на топливо на Западе. Повлиять на ситуацию может лишь решение снять с России санкции.