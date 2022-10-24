Леонков рассказал о проблемах с мобилизацией на Украине

Ресурс Вооруженных сил Украины истощается, вынуждая Киев продолжать мобилизацию, заявил аналитик Алексей Леонков.
В комментарии для издания «Лента.ру» он рассказал о проблемах, с которыми украинские власти сталкиваются в попытках восполнить потери. Прежде всего, кампания провоцирует рост социальной напряженности, так как граждане скептически относятся к мобилизации.
«Население между тем этот процесс, очевидно, не приветствует, что видно из реакции в социальных сетях, где люди обсуждают мобилизационную инициативу, где предлагается набирать еще и женщин», — рассказал собеседник журналистов.
Кроме того, как заметил Леонков, теперь мобилизация может начаться и в западных регионах страны, где еще сохранился некоторый потенциал.