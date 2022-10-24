Сенатор Косачев заявил о необходимости переноса мероприятий ООН в третьи страны

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что необходимо перенести мероприятия ООН в третьи страны из-за некомпетентности Вашингтона.
Он также добавил, что штаб-квартиру Организации можно оставить в США, так как материальные возможности не позволяют переместить ее. Своим мнением он поделился в ходе беседы с обозревателем РИА Новости.
«Перенос собственно штаб-квартиры вряд ли реалистичен с учетом огромных финансовых затрат, которые повлекло бы такое решение», — подчеркнул сенатор.
Прежде телеканал «360» сообщил, что, по словам Косачева, Евросоюз саботирует расследование ЧП на газопроводах «Северный поток—1» и «Северный поток—2», отказывая Москве в участии.