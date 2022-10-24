Жителей восьми регионов Украины предупредили об ограничении энергопотребления

Представители «Укрэнерго» подчеркнули, что ограничения вводятся в Харьковской, Полтавской и Сумской областях с целью поддержки стабильной работы энергосистемы. Самые серьезные ограничения энергопотребления будут введены на территории Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.