Жителей восьми регионов Украины предупредили об ограничении энергопотребления

Украинская компания «Укрэнерго» приняла решение о введении временных ограничений потребления электроэнергии в восьми регионах страны. Об этом сообщается на канале компании в мессенджере Telegram.
Представители «Укрэнерго» подчеркнули, что ограничения вводятся в Харьковской, Полтавской и Сумской областях с целью поддержки стабильной работы энергосистемы. Самые серьезные ограничения энергопотребления будут введены на территории Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
«Это (введение ограничений. — прим.ред.) поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования», — говорится в тексте сообщения пресс-службы компании.
Специалисты компании ранее заявили о небывалом масштабе повреждения инфраструктуры на Украине. Согласно статистическим данным офиса президента Украины, около 1,5 миллиона абонентов остались без электричества.