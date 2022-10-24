Владимир Соловьев отреагировал на призыв Красовского к насилию над украинскими детьми

Общество
Владимир Соловьев отреагировал на призыв Красовского к насилию над украинскими детьми

Журналист Антон Красовский, еще совсем недавно пользовавшийся безоговорочной поддержкой со стороны коллег, лишился их расположения после своего скандального выступления с призывом к расправе над украинскими детьми.

На скандальное заявление Красовского отреагировал журналист Владимир Соловьев. Он не стал как-либо комментировать высказывание коллеги, но разместил в своем Telegram-канале запись главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, в котором та заявила, что отрекается от оскандалившегося журналиста.

Вероятно, таким образом Соловьев хотел выразить свою солидарность с Симоньян в вопросе оказавшегося в опале Красовского.

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