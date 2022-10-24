«Могут списать». Хазин объяснил, как заявления политиков США вызвали истерику в Киеве

Политическая ситуация в Соединенных Штатах, которая в ближайшее время по результатам ноябрьских выборов в Конгресс, скорее всего, в корне изменится, вызывает в Киеве панику и истерику.
Об этом в эфире YouTube-канала «Клуб «Улица Правды"» рассказал политолог и экономист Михаил Хазин, который убежден в том, что Киев может рассчитывать на помощь Вашингтона только при нынешней администрации США и демократическом большинстве в Конгрессе.
После промежуточных выборов в США, до которых осталось всего около двух недель, обстановка в американских политических кругах может измениться так радикально, что киевский режим станет там никому не нужным, считает эксперт. А часть украинских политиков, по мнению Хазина, в США могут посчитать настолько опасными, что постараются предпринять все меры, чтобы те никогда не смогли попасть на американский континент.
«Есть такая странная территория под названием Украина. Если республиканцы сильно выигрывают – а они должны сильно выиграть, – то целая куча народа, которая сегодня проживает в городе Киеве, становится никому не нужной. Потому что они могут приехать в Вашингтон и дать показания. По этой причине желательно, чтобы они не могли дать показания», – объяснил политолог.
К тому же, добавил Хазин, истерику на Украине вызывают заявления американских политиков. Так, на днях бывший президент США Барак Обама заявил, что Киеву необходимо напомнить о границах дозволенного и указать, что Вашингтон не собирается ради Украины подставляться под конфликт с РФ.
Кроме того, лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккартни допустил, что объемы американской помощи Украине уже скоро могут серьезно сократиться.
Все это создает впечатление, что Западу не нужен никто из киевских политиков, подчеркнул Хазин.
«В Киеве уже истерика, связанная со словами Обамы и других американских персонажей. А самое главное – может быть, они даже догадались почитать историю. Помните Сикорского? Это был такой «лепший дружбан» Черчилля и руководитель польского правительства в изгнании. Стоило Черчиллю договориться с товарищем Сталиным, как самолет Сикорского, вылетая из Гибралтара, неожиданно утонул в Средиземном море на глазах у изумленной публики. Чтобы ни у кого вопросов не было», – напомнил политолог.
Все это, по его словам, должно заставить отдельных киевских политиков крепко задуматься. Но вряд ли они могут это сделать.
Напомним, ранее Михаил Хазин выразил уверенность, что американские элиты уже приняли решение «слить» нынешнего американского президента Джо Байдена вместе с его администрацией. Причиной этому, считает эксперт, стало то, что 79-летний глава Белого дома не справился с экономическим кризисом и допустил погружение страны в рецессию.