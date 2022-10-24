«Могут списать». Хазин объяснил, как заявления политиков США вызвали истерику в Киеве

После промежуточных выборов в США, до которых осталось всего около двух недель, обстановка в американских политических кругах может измениться так радикально, что киевский режим станет там никому не нужным, считает эксперт. А часть украинских политиков, по мнению Хазина, в США могут посчитать настолько опасными, что постараются предпринять все меры, чтобы те никогда не смогли попасть на американский континент.