По словам обозревателя РИА Новости, пока лидера Пятой республики заботит лишь помощь киевскому режиму, французские граждане утопают в проблемах. Например, серьезный кризис переживает сфера здравоохранения страны, до которой никому нет дела, уточнила публицист.