Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает беспокоиться о положении Украины гораздо больше, чем о жителях собственной страны. Главе государства давно плевать на данные избирателям обещания, считает публицист Елена Карева.
По словам обозревателя РИА Новости, пока лидера Пятой республики заботит лишь помощь киевскому режиму, французские граждане утопают в проблемах. Например, серьезный кризис переживает сфера здравоохранения страны, до которой никому нет дела, уточнила публицист.
«Поэтому — кому задыхаться, а кому — военная помощь и самоходные гаубицы "Цезарь". Выбор властями сделан. И тот самый Рубикон уже перейден», — констатировала Карева.
Ранее французы осыпали Макрона оскорблениями после его слов о необходимости следовать позиции Киева в вопросе мирных переговоров. Об этом сообщал телеканал «360».