«Ненавижу ложь». Нижегородский губернатор уволил директора МФЦ за липового гостя

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уволил директора многофункционального центра (МФЦ) за подставного посетителя. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.
В четверг, 20 октября, глава региона совершил рабочий визит в Павлово, где осмотрел несколько местных учреждений, в том числе и МФЦ. По его словам, он хотел услышать отзывы на работу отделения от «реальных посетителей».
Однако позднее выяснилось, что во время его пребывания в МФЦ роль одного из гостей исполнил муж руководительницы организации. О произошедшем рассказали подписчики Никитина в соцсетях. К посту в Telegram нижегородский губернатор приложил скрин одного из комментариев:
«О, как “подготовились” женушка с муженьком под названием: Суськовы. Показушный цирк с конями в МФЦ».
Узнав об обмане, управленец уволил директрису на следующий же день. Никитин добавил, что больше всего в жизни и работе ненавидит ложь и «потемкинские деревни», но готов «понять все» через честность.
«Я с такими людьми работать не буду. И реакция на ложь будет мгновенной и самой жесткой. Жестче, чем за какие-то недоработки», — написал глава региона.
Ранее Никитин сообщил, что мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год. Таким правом смогут воспользоваться, в том числе, собственники легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Инициатива внесена на рассмотрение депутатов регионального заксобрания.