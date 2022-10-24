«Ненавижу ложь». Нижегородский губернатор уволил директора МФЦ за липового гостя

Региональная политика
«Ненавижу ложь». Нижегородский губернатор уволил директора МФЦ за липового гостя

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уволил директора многофункционального центра (МФЦ) за подставного посетителя. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

В четверг, 20 октября, глава региона совершил рабочий визит в Павлово, где осмотрел несколько местных учреждений, в том числе и МФЦ. По его словам, он хотел услышать отзывы на работу отделения от «реальных посетителей».

Однако позднее выяснилось, что во время его пребывания в МФЦ роль одного из гостей исполнил муж руководительницы организации. О произошедшем рассказали подписчики Никитина в соцсетях. К посту в Telegram нижегородский губернатор приложил скрин одного из комментариев:

«О, как “подготовились” женушка с муженьком под названием: Суськовы. Показушный цирк с конями в МФЦ».

Узнав об обмане, управленец уволил директрису на следующий же день. Никитин добавил, что больше всего в жизни и работе ненавидит ложь и «потемкинские деревни», но готов «понять все» через честность.

«Я с такими людьми работать не буду. И реакция на ложь будет мгновенной и самой жесткой. Жестче, чем за какие-то недоработки», — написал глава региона.

Ранее Никитин сообщил, что мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год. Таким правом смогут воспользоваться, в том числе, собственники легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Инициатива внесена на рассмотрение депутатов регионального заксобрания.

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