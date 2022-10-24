«Ненавижу ложь». Нижегородский губернатор уволил директора МФЦ за липового гостя

Однако позднее выяснилось, что во время его пребывания в МФЦ роль одного из гостей исполнил муж руководительницы организации. О произошедшем рассказали подписчики Никитина в соцсетях. К посту в Telegram нижегородский губернатор приложил скрин одного из комментариев: