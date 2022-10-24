Экс-депутат Роман Худяков высказался о телеэфирах со сбежавшими из России звездами

Звезд российского шоу-бизнеса, выступивших с критикой в адрес собственного Отечества в свете обострившейся общественно-политической ситуации в мире, следует снимать с эфиров на телевидении. Такое мнение высказал депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков.
По словам парламентария, он всегда поддерживал Россию и спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также меры, предпринимаемые в отношении критикующих свою родину артистов.
«У нас на радио и на телеканалах крутят этих предателей каждый день. У нас очень много есть хороших артистов и певцов, много молодых и талантливых людей. Стоит показывать с ними фильмы и распространять их песни. Сейчас не то время, чтобы постоянно крутить фильмы с предателями, которые про Россию говорят плохие вещи», — цитируют Худякова «Народные Новости».
Ранее в Министерстве культуры России объяснили исчезновение с афиш имен уехавших из страны артистов. В ведомстве происходящее назвали абсолютно логичным.