NBC: обмеление Миссисипи может спровоцировать экономический кризис в США

Уровень воды в американской реке Миссисипи упал до крайне низкого показателя. Это может иметь последствия для экономики страны, сообщает телеканал NBC.
Вода находится на опасно низком уровне, она опустилась более чем на 6 метров ниже нормы. Это приводит к тому, что судоходство замедлилось или прекратилось.
«Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась», — приводит канал слова капитана-лейтенанта береговой охраны Мэри Гилдэй.
Река использовалась логистическими компаниями для поставок сельскохозяйственной продукции. Эксперты говорят, что проблема усугубляется по ходу снижения уровня воды.