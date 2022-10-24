Президент Казахстана Токаев утвердил изменение военной доктрины государства

Военная доктрина Казахстана пополнилась новыми положениями, призванными повысить эффективность вооруженных сил страны. Изменения утвердил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
По данным пресс-службы МО Казахстана, ранее глава государства заявил о необходимости обновления документа с целью сделать больший упор на повышении обороноспособности страны.
«В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования», — уточнили в министерстве.
Тем временем президент Токаев внесен в украинскую базу «Миротворец» за лояльную России позицию. Такие данные привел телеканал «360».