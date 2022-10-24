Президент Казахстана Токаев утвердил изменение военной доктрины государства

Политика
Президент Казахстана Токаев утвердил изменение военной доктрины государства

Военная доктрина Казахстана пополнилась новыми положениями, призванными повысить эффективность вооруженных сил страны. Изменения утвердил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По данным пресс-службы МО Казахстана, ранее глава государства заявил о необходимости обновления документа с целью сделать больший упор на повышении обороноспособности страны.

«В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования», — уточнили в министерстве.

Тем временем президент Токаев внесен в украинскую базу «Миротворец» за лояльную России позицию. Такие данные привел телеканал «360».

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