NYT: Израиль начал снабжать Украину разведданными для борьбы с беспилотниками ВС РФ

Израильские власти согласились снабжать Киев определенной разведывательной информацией на фоне спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает The New York Times.
По информации источников американского издания, речь идет о сведениях, касающихся российских беспилотников. Неназванный киевский чиновник в комментарии журналистам подчеркнул, что данные будут «полезны для того, чтобы сбивать дроны».
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что страна не будет поставлять Украине вооружение по ряду объективных причин. В то же время израильские власти готовы поддерживать Киев гуманитарной помощью.