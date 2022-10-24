Немецкие ученые обнаружили доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Общество
Немецкие ученые обнаружили доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Группа немецких ученых заявила, что им удалось обнаружить доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции.

Согласно результатам проведенного анализа, COVID-19 на 99,9% является искусственной копией естественного вируса. Об этом сообщает местный телеканала n-tv со ссылкой на одного из авторов исследования Валентина Бруттеля.

«В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9 процента является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса», — объяснил он.

Выводы специалистов на данный момент опубликованы в виде препринта, который еще не прошел процесс научного рецензирования. В статье ученые дали ряд аргументов, что SARS-CoV-2 — это преднамеренно модифицированный вирус.

Коронавирус, тем временем, уже нарушил сезонность гриппа и вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций. Об этом ранее предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает телеканал «360».

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