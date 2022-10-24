Немецкие ученые обнаружили доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Группа немецких ученых заявила, что им удалось обнаружить доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции.
Согласно результатам проведенного анализа, COVID-19 на 99,9% является искусственной копией естественного вируса. Об этом сообщает местный телеканала n-tv со ссылкой на одного из авторов исследования Валентина Бруттеля.
«В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9 процента является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса», — объяснил он.
Выводы специалистов на данный момент опубликованы в виде препринта, который еще не прошел процесс научного рецензирования. В статье ученые дали ряд аргументов, что SARS-CoV-2 — это преднамеренно модифицированный вирус.
Коронавирус, тем временем, уже нарушил сезонность гриппа и вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций. Об этом ранее предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает телеканал «360».