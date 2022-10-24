Глава Берлина Гиффай предупредила об отсутствии ресурсов для помощи украинскими беженцам

Общество
Глава Берлина Гиффай предупредила об отсутствии ресурсов для помощи украинскими беженцам

Берлин исчерпал возможности для приема украинских беженцев, которые по-прежнему продолжают прибывать. Об этом сообщила мэр города Франциска Гиффай.

На сегодняшний день границу с Германией пересекли порядка 340 тыс. украинцев, 100 тыс. из которых остались в столице. Именно поэтому власти города нуждаются в финансовой поддержке.

«Нам отчаянно нужно больше федеральной недвижимости для хорошего размещения людей», — цитирует Гиффай издание Bild.

Она подчеркнула, что возможности размещения переселенцев в Берлине сильно ограничены. Временные пункты размещения переполнены, а людей начали расселять в спортивных залах.

Телеканал «360» сообщает, что со сложностями приема украинских беженцев столкнулись и другие города Германии. Среди них Дрезден, Магдебург, Гера и Галле.

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