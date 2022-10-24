Глава Берлина Гиффай предупредила об отсутствии ресурсов для помощи украинскими беженцам

Берлин исчерпал возможности для приема украинских беженцев, которые по-прежнему продолжают прибывать. Об этом сообщила мэр города Франциска Гиффай.
На сегодняшний день границу с Германией пересекли порядка 340 тыс. украинцев, 100 тыс. из которых остались в столице. Именно поэтому власти города нуждаются в финансовой поддержке.
«Нам отчаянно нужно больше федеральной недвижимости для хорошего размещения людей», — цитирует Гиффай издание Bild.
Она подчеркнула, что возможности размещения переселенцев в Берлине сильно ограничены. Временные пункты размещения переполнены, а людей начали расселять в спортивных залах.
Телеканал «360» сообщает, что со сложностями приема украинских беженцев столкнулись и другие города Германии. Среди них Дрезден, Магдебург, Гера и Галле.