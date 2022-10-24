Американский лидер Джо Байден и его соратники могут пойти на усиление напряженности на украинской земле в ближайшее время. Такой вывод сделал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, это может случиться в преддверии промежуточных выборов в американский конгресс, в ходе которых демократы очень хотят одержать верх. Соответствующее заявление политик сделал на странице в Twitter.
«Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — подчеркнул он.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Байден и лидеры стран ЕС, помогая киевскому режиму, становятся пособниками ядерного терроризма. Об этом пишет телеканал «360».