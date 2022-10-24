Министерства Германии решили «образцово померзнуть» для подачи примера гражданам

Правительственные ведомства Германии приняли решение понизить температуру в помещениях, чтобы подать пример гражданам. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на рассказы сотрудников ведомств.
Журналисты подчеркивают, что немецкие министерства и иные ведомства «образцово мерзнут за народ». Так, сотрудники канцелярии президента Германии вынуждены укрываться флисовыми одеялами на рабочих местах из-за понижения температуры воздуха в помещениях до +17 градусов. Аналогичная ситуация наблюдается в Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Германии.
«В районе шести утра большинство из нас сидели в пальто и шарфах, нам было так холодно», — рассказала президент ассоциации Мари-Луиза Вольф.
Понижение температуры в помещениях обусловлено стремлением властей ФРГ сэкономить на отоплении в условиях энергетического кризиса. Как сообщает телеканал «360», расходы на проживание в ЕС увеличатся на 7% из-за роста цен на электроэнергию.