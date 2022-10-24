Министерства Германии решили «образцово померзнуть» для подачи примера гражданам

Журналисты подчеркивают, что немецкие министерства и иные ведомства «образцово мерзнут за народ». Так, сотрудники канцелярии президента Германии вынуждены укрываться флисовыми одеялами на рабочих местах из-за понижения температуры воздуха в помещениях до +17 градусов. Аналогичная ситуация наблюдается в Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Германии.