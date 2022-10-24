Зрители спустя годы обнаружили киноляп в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» мгновенно полюбилась миллионам зрителей. Однако только недавно поклонники наткнулись на киноляп в фильме.
Согласно сюжету киноленты, Женя Лукашин выбрасывает фото Ипполита в окно. Зрители думают, что на снимке запечатлен Юрий Яковлев, сыгравший жениха Нади. Но самые внимательные отметили, что на кадре изображен актер Олег Басилашвили.
У этой ошибки есть объяснение. Оказывается, роль Ипполита должен был сыграть как раз Басилашвили. Однако артист не смог принять участие в проекте из-за смерти отца и друга, передает «Киноафиша».