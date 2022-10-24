Запад отказался верить в предупреждение о применении Киевом «грязной бомбы»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 октября провел переговоры с турецким, французским и британским коллегой. А за день до этого у него состоялся диалог с главой Пентагона. В ходе разговора он проинформировал собеседников, что Киев готовится к подрыву «грязной бомбы» на Украине.