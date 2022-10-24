Запад отказался верить в предупреждение о применении Киевом «грязной бомбы»

Великобритания, Франция и США отвергли предупреждения России о возможности применения Украиной «грязной бомбы» на своей территории. Об этом говорится в заявлении трех западных стран, которое распространил госдеп.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 октября провел переговоры с турецким, французским и британским коллегой. А за день до этого у него состоялся диалог с главой Пентагона. В ходе разговора он проинформировал собеседников, что Киев готовится к подрыву «грязной бомбы» на Украине.
«Наши страны ясно дали понять, что они отвергают... утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории», — говорится в заявлении трех стран.
Лондон, Париж и Вашингтон также выразили готовность продолжить поддержку Киева.