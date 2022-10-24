TAC: цели Киева и Вашингтона в украинском конфликте разительно отличаются

Вашингтон и Киев стараются достичь совершенно разных целей в рамках украинского кризиса. Об этом говорится в статье издания The American Conservative.
Ситуацию прокомментировал бывший директор по коммуникациям Белого дома Патрик Бьюкенен. По словам политолога, президент Украины Владимир Зеленский стремится вернуть в состав страны ее «суверенные» территории — Донбасс и Крымский полуостров. Именно этим в Киеве объясняют начало конфликта с Москвой.
Соединенные Штаты, в свою очередь, надеются предотвратить прямую конфронтацию с обладающей ядерным оружием Россией. По словам Бьюкенена, из-за этого интересы Киева и Вашингтона в скором времени могут вступить в противоречие.
Напомним, ранее бывший кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль назвала США главным бенефициаром ситуации в Донбассе. В интервью израильскому телеканалу i24news она заявила, что европейские государства вынужденно поддерживают политику Белого дома.