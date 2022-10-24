Симоньян объявила о прекращении сотрудничества RT с Красовским

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о прекращении сотрудничества телеканала с ведущим Антоном Красовским. Об этом она написала в Telegram-канале.
Причиной разрыва сотрудничества послужили недавние высказывания Красовского. В программе «Антонимы» в беседе с писателем Сергеем Лукьяненко ведущий призвал топить и сжигать украинских детей, которых воспитывают в ненависти к России.
«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — говорится в посте Симоньян.
Главный редактор RT выразила надежду, что Красовский объяснится за свои слова. В конце поста Маргарита Симоньян пожелала детям Украины и Донбасса, чтобы «все это как можно скорее закончилось».