Эрдоган озвучил количество переговоров с Путиным за последний месяц

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поддерживать связь с российским коллегой Владимиром Путиным. Сколько раз за месяц политики общались, рассказало агентство Анадолу.
По словам Эрдогана, он находится в постоянном контакте с мировыми лидерами 20 лет. За последний месяц президент Турции успел пообщаться с Владимиром Путиным пять раз.
«Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином (президентом Украины Владимиром) Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США», — цитирует Эрдогана агентство Анадолу.
На днях Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении провести очередные телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Беседа планируется в ближайшее время.