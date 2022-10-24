Украинский посол Герасько осудила Ирландию за нехватку жилья для беженцев

Неспособность Ирландии обеспечить жильем пребывающих в страну беженцев с Украины является «неприемлемой». Об этом заявила украинский посол Лариса Герасько.
Так дипломат прокомментировала инцидент с 43 беженцами, которые приехали в Ирландию на прошлой неделе. Местные власти не смогли предоставить им государственное жилье, оставив мужчин без крыши над головой.
Герасько назвала ситуацию «очень тяжелой», выразив надежду, что ирландские власти вместе с другими странами ЕС придут к разрешению кризиса. Она считает, что Дублин должен был предупредить беженцев о нехватке жилья заранее, чтобы те не тратили свои деньги и выбрали другую страну для переезда.