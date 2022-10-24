Украинский посол Герасько осудила Ирландию за нехватку жилья для беженцев

Герасько назвала ситуацию «очень тяжелой», выразив надежду, что ирландские власти вместе с другими странами ЕС придут к разрешению кризиса. Она считает, что Дублин должен был предупредить беженцев о нехватке жилья заранее, чтобы те не тратили свои деньги и выбрали другую страну для переезда.