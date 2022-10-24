Кулеба и Блинкен по телефону обсудили новости о «грязной бомбе»

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры. Одной из тем стали сведения о применении «грязной бомбы», передает РИА Новости.
Ранее несколько источников распространили через СМИ информацию о том, что Киев готовит провокацию на территории Украины с применением «грязной бомбы».
Кулеба через Twitter стал опровергать эти данные. Дипломат подчеркнул, что распространение подобных сведений является попыткой совершить операцию «под иным флагом». По словам министра, его американский собеседник полностью поддержал это мнение.