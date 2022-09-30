«Хана борьбе за экологию». Сатановский уличил ЕС в лицемерии по ситуации с «СП»

По его словам, европейские лидеры и активисты «попрятались по своим чуланам, берлогам и буеракам», поскольку в реальности «катастрофу мировых масштабов» устроили их ближайшие партнеры и союзники — США и Великобритания. Этим и объясняется то, почему в Германии, например, поспешили обвинить в диверсиях на «Северных потоках» саму Россию.