«Хана борьбе за экологию». Сатановский уличил ЕС в лицемерии по ситуации с «СП»

Экологический ущерб от утечки газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнуляет всю борьбу «Зеленых» и мировых правительств за окружающую среду как минимум на 20 лет вперед, но в Евросоюзе предпочитают об этом молчать. Такое мнение в Telegram-канале «Армагеддоныч» высказал известный политолог Евгений Сатановский.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что 26 сентября на нитках «Северных потоков» произошло два взрыва общей мощностью более 1 тыс. кг в тротиловом эквиваленте. По оценке оператора проекта Nord Stream AG, выход газа из образовавшихся утечек завершится в понедельник, 3 октября.
«И что? Где Грета Тунберг, с рыданиями рвущая в кулуарах ООН глотку перед Байденом, как она ее рвала перед Трампом? <…> Где протесты ушибленных на всю голову европейских министерш от "зеленых" партий, включая немецких фрау? Где, наконец, экологическая сознательность американских демократов, лидирующих в борьбе с глобальным потеплением в мировых масштабах?!» — возмутился Сатановский.
По его словам, европейские лидеры и активисты «попрятались по своим чуланам, берлогам и буеракам», поскольку в реальности «катастрофу мировых масштабов» устроили их ближайшие партнеры и союзники — США и Великобритания. Этим и объясняется то, почему в Германии, например, поспешили обвинить в диверсиях на «Северных потоках» саму Россию.
«Хана борьбе за экологию во всемирных масштабах и прочим спекуляциям западного блока, направленным только и исключительно на борьбу с конкурентами и уничтожение чужих технологий и производств, которые у них самих отсутствуют. За попытку вякать что-нибудь на эту тему можно и нужно с ходу бить морды кому угодно, от Греты Непорочной до Чубайса Великолепного включительно», — резюмировал политолог, добавив, что от этого планета будет только целее.
Компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на трех нитках «СП» и «СП-2» утром 27 сентября: были зафиксированы падение давления и утечки газа в экономических зонах Дании и Швеции. За день до этого сейсмологи обеих стран сообщили о мощных взрывах на месте происшествия.
Накануне береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку — причиной случившегося, по данным газеты Svenska Dagbladet, стал саботаж. Впрочем, на каком из двух газопроводов было выявлено новое повреждение, не уточнялось.
По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, главными выгодоприобретателями от разрушений на «Северных потоках» являются США, поскольку похожая ситуация уже имела место в октябре 1983 года, когда произошел подрыв подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа.
«Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия», — отметил он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника заявило, что диверсии на «СП» и «СП-2» фундаментально меняют природу конфликта на Украине. Подробнее о том, как Европа потеряла шанс на разрешение энергетического кризиса после подрывов в Балтийском море, читайте в нашей статье.