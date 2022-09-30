Бывший глава МИД Польши Сикорский в спешке удалил свой пост благодарности США за подрыв «СП»

Бывший глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский удалил собственную публикацию с благодарностью в адрес США после подрывов на нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
27 сентября он размесил в своем аккаунте фотографии с мест аварии и сопроводил их подписью: «Мелочь, но так радует». В следующем своем посте он поблагодарил за произошедшее Соединенные Штаты. Однако вскоре удалил последнюю запись.
Пользователи Twitter сыронизировали над политиком заметив, что «уже слишком поздно» чистить собственные публикации. Они напомнили, что «интернет помнит все».
«Кажется, это кое-что подтверждает, не так ли?» — задал вопрос один из комментаторов.
«Уже слишком поздно», — заметили в комментариях.
«Этого отморозка нужно изгнать с планеты», — высказал один из участников дискуссии.
Ранее власти Дании и Швеции сообщили об утечке газа рядом с островом Борнхольм в магистралях, снабжающих Евросоюз российским газом. При этом в Германии не исключили версию диверсионного подрыва труб.
Тем временем глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у России уже есть материалы, которые указывают на роль Запада в организации и осуществлении взрывов на «Северных потоках»