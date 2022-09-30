Патрушев назвал обеспечение своего превосходства главной целью Лондона и Вашингтона

Вашингтон и Лондон по-прежнему считают своей главной целью обеспечение превосходства над остальными странами. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания глав спецслужб стран СНГ. По словам Патрушева, американское и британское руководство всеми силами пытаются быть выше других в экономическом и стратегическом плане.
«Основной целью американцев и англичан остается обеспечение своего стратегического и экономического превосходства над альтернативными центрами силы. Совершенно очевидно, что такая политика наносит ущерб не только развивающимся странам, но и союзникам Вашингтона и Лондона», — заявил он.
Патрушев подчеркнул, что антироссийская санкционная политика этих двух государств нанесла серьезный ущерб в первую очередь странам Евросоюза.