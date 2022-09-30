Лавров указал на стремление Запада дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве

Политика
Лавров указал на стремление Запада дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве

Коллективный Запад стремится фрагментировать постсоветское пространство. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что в западных странах активно применяется принцип «разделяй и властвуй».

«Цель абсолютно понятна: еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов», — подчеркнул Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад готов превратить любую страну в эпицентр кризиса.

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