Лавров указал на стремление Запада дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве

Коллективный Запад стремится фрагментировать постсоветское пространство. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что в западных странах активно применяется принцип «разделяй и властвуй».
«Цель абсолютно понятна: еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов», — подчеркнул Лавров.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад готов превратить любую страну в эпицентр кризиса.