TNI: антироссийские санкции спровоцировали раскол между Белым домом и сенаторами США

Санкции, введенные против России, вызвали раскол между Белым домом США и американскими сенаторами. Об этом пишет помощник редактора Блейз Малли для The National Interest.
Автор материала указывает, что две противоборствующие стороны спорят об эффективности ограничительных мер и об их количестве.
«Слушания по вопросу антироссийских санкций выявили некоторую напряженность между сенаторами и администрацией, которую обвиняют в том, что она делает недостаточно много», — заявил эксперт.
Сенаторы США считают, что администрация лидера Джо Байдена предприняла недостаточно усилий для ослабления российской экономики.
Напомним, Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. После этого коллективный Запад ввел против Москвы несколько пакетов санкций.