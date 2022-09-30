Военкор Поддубный рассказал о планах командования ВСУ по «захвату» Лимана

Украинская армия пытается любой ценой захватить Лиман, поэтому ближайшие недели в зоне спецоперации будут крайне тяжелыми. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Он подчеркнул, что на этом направлении наблюдается самая напряженная обстановка. По его мнению, в Киеве решили полностью блокировать Лиман и взять его в день воссоединения Донбасса и части Новороссии с Россией.
«Для этого противник использует крупные силы, механизированные подразделения, поддержку высокоточной западной артиллерии, как всегда в действиях на ключевых направлениях задействованы западные средства разведки. Система управления войсками организована западными военными советниками», — сообщает Поддубный.
Журналист уверен, что подразделения ВСУ пытаются захватить населенные пункты ДНР до того, как на передовую прибудет подкрепление.