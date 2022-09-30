Врач Романенко предупредила о риске развития отита из-за недолеченного насморка

Недолеченный насморк грозит развитием отита, а также возникновением воспалений придаточных пазух носа. Об этом предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.
Легкий насморк, известный как ринит, может превратиться в синусит, если не заниматься лечением. Однако если не бороться и с этим недугом, то человека ожидают гораздо более тяжелые последствия.
«Могут воспалиться уже и те пазухи, которые находятся в головном мозге. Это может быть не только гайморит, это может быть фронтит, то есть воспаление пазух лобной кости», — заявила Романенко в интервью «Москве 24».
Кроме того, невылеченный насморк опасен из-за возможного перехода инфекции из носа в ухо, чему особенно подвержены дети. Сначала заболевание выражается в виде воспаления слуховой трубы, а затем появляется средний отит и может воспалиться внутреннее ухо.
Отоларинголог Ольга Мальченко ранее рассказала об опасности длительного применения сосудосуживающих средств от насморка. По ее словам, если такие препараты использовать больше семи дней, то это может отрицательно повлиять на здоровье сердца, передает телеканал «360».