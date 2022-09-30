Минюст США: Дерипаска может на 20 лет сесть в американскую тюрьму за нарушение санкций

Политика
Минюст США: Дерипаска может на 20 лет сесть в американскую тюрьму за нарушение санкций

Вашингтон может лишить свободы российского бизнесмена Олега Дерипаску на 20 лет. Такую информацию опубликовал американский минюст.

Сообщается, что предпринимателя обвиняют в обходе ограничительных мер США. По данным минюста, несмотря на санкционные меры, которые были введены против него еще в 2018 году, Дерипаска продолжал вести деятельность в Соединенных Штатах Америки через двух ассистентов.

«Дерипаске… предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций… с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что прокуратура США заочно обвинила Олега Дерипаску в «нарушении санкций». Такая информация содержится в судебных материалах.

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