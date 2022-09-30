Forbes: «потолок» цен на нефть из РФ несет множество рисков для Запада

Ограничение стоимости российской нефти может стать «завершающим смертельным ударом» для экономик западных стран. Такая политика полна недостатков, рассказал Forbes обозреватель Дэн Эберхарт.
«Потолок» цен не приведет Запад к желаемому результату, а лишь заставит Россию переориентировать поставки на Китай и Индию. Это приведет к новому скачку цен, считает эксперт.
«Этот план хорош в теории, но на практике несет в себе множество рисков. Так происходит, потому что политики не могут понять механизмы работы энергетических рынков», — уверен он.
Специалист добавил, что администрация американского лидера Джо Байдена и ряд европейских чиновников показали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса.