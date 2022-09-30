«Турецкий поток» потерял лицензию из-за европейских санкций

Экономика
«Турецкий поток» потерял лицензию из-за европейских санкций

Оператор газопровода «Турецкий поток» досрочно лишился лицензии в результате новых антироссийских санкций Евросоюза.

По данным оператора, новые ограничительные меры запрещают поставку товаров в Россию и предоставление технической помощи и обслуживания.

«18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море», — говорится в сообщении.

Вместе с тем оператор добавил, что российское топливо продолжает прокачиваться по газопроводу. Европейские санкции не окажут влияние на энергообеспечение Турции, резюмировали в компании.

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