«Турецкий поток» потерял лицензию из-за европейских санкций

Оператор газопровода «Турецкий поток» досрочно лишился лицензии в результате новых антироссийских санкций Евросоюза.
По данным оператора, новые ограничительные меры запрещают поставку товаров в Россию и предоставление технической помощи и обслуживания.
«18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море», — говорится в сообщении.
Вместе с тем оператор добавил, что российское топливо продолжает прокачиваться по газопроводу. Европейские санкции не окажут влияние на энергообеспечение Турции, резюмировали в компании.