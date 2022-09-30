МИД Эстонии предложил проверять россиян на предмет поддержки СВО при получении гражданства

Таллину следует ввести практику проверки граждан России на отношение к специальной военной операции на Украине. Такой призыв озвучили в Министерстве иностранных дел Эстонии.
По словам главы МИД страны Урмаса Рейнсалу, речь идет о составлении некой «декларации лояльности». Согласно задумке дипломата, документ должен предлагаться россиянам к заполнению и подписанию при получении ими гражданства или продлении вида на жительство.
Напомним, что это не первый агрессивный жест прибалтийского государства в адрес России. Так, с 19 сентября границы Эстонии оказались закрыты для граждан РФ даже при наличии у них виз, выданных в иных странах.