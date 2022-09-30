МИД Эстонии предложил проверять россиян на предмет поддержки СВО при получении гражданства

Политика
МИД Эстонии предложил проверять россиян на предмет поддержки СВО при получении гражданства

Таллину следует ввести практику проверки граждан России на отношение к специальной военной операции на Украине. Такой призыв озвучили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

По словам главы МИД страны Урмаса Рейнсалу, речь идет о составлении некой «декларации лояльности». Согласно задумке дипломата, документ должен предлагаться россиянам к заполнению и подписанию при получении ими гражданства или продлении вида на жительство.

Напомним, что это не первый агрессивный жест прибалтийского государства в адрес России. Так, с 19 сентября границы Эстонии оказались закрыты для граждан РФ даже при наличии у них виз, выданных в иных странах.

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