Путин указом признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Москва официально признала независимость Херсонской и Запорожской областей. Соответствующие указы подписал российский лидер Владимир Путин.
Документы о признании независимости данных регионов были опубликованы на официальном интернет-ресурсе правовой информации. В указе президента РФ сказано, что такое решение принято согласно общепринятым принципам и нормам международного права по итогам волеизъявления граждан.
«Постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области», — говорится в одном из указов.
Напомним, что в ходе референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях большая часть жителей территорий высказалась за присоединение к России.