Японцы столкнулись с ростом тарифов на электроэнергию до 30%

За прошедший год стоимость электроэнергии в Японии выросла на 20% для бытового применения и на 30% — для промышленного. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.
По его словам, очередное повышение цен на электричество может произойти весной 2023 года. Причина — в увеличении расходов на СПГ и уголь, которые Япония практически полностью закупает.
На сегодняшний день японские власти работают над пакетом экономических мер по смягчению последствий энергокризиса. Ранее в Японии не исключили введения режима экономии электричества — впервые за семь лет. Также СМИ предполагают, что стране грозит повышение инфляции.