Мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки в Приморье

Общество
Мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки в Приморье

Призванный в ходе частичной мобилизации житель Сахалина заключил брак во время военной подготовки. Об этом рассказала руководитель отдела ЗАГС в селе Покровка Оксана Малярчук.

Пара планировала свадьбу и копила деньги на торжество, однако не успела расписаться. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился к своему коллеге — главе Приморья Олегу Кожемяко — с просьбой помочь молодоженам в оформлении брака.

«По поручению губернатора Олега Кожемяко мы встречали сегодня Ольгу с самолета, она прилетела с Сахалина одна. Далее заехали в часть. С командиром части до этого был разговор, все были готовы», — приводит слова главы местного отдела ЗАГС РИА Новости.

Регистрация брака прошла успешно и в доброй обстановке. На церемонии присутствовали глава и работники администрации Октябрьского района.

Для мобилизованных граждан предусмотрены все льготы, положенные участникам спецоперации на Украине, передает телеканал «360» со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

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