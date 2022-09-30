Мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки в Приморье

Призванный в ходе частичной мобилизации житель Сахалина заключил брак во время военной подготовки. Об этом рассказала руководитель отдела ЗАГС в селе Покровка Оксана Малярчук.
Пара планировала свадьбу и копила деньги на торжество, однако не успела расписаться. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился к своему коллеге — главе Приморья Олегу Кожемяко — с просьбой помочь молодоженам в оформлении брака.
«По поручению губернатора Олега Кожемяко мы встречали сегодня Ольгу с самолета, она прилетела с Сахалина одна. Далее заехали в часть. С командиром части до этого был разговор, все были готовы», — приводит слова главы местного отдела ЗАГС РИА Новости.
Регистрация брака прошла успешно и в доброй обстановке. На церемонии присутствовали глава и работники администрации Октябрьского района.
Для мобилизованных граждан предусмотрены все льготы, положенные участникам спецоперации на Украине, передает телеканал «360» со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.