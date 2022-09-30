Мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки в Приморье

Пара планировала свадьбу и копила деньги на торжество, однако не успела расписаться. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился к своему коллеге — главе Приморья Олегу Кожемяко — с просьбой помочь молодоженам в оформлении брака.