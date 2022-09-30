Посол КНР Ханьхуэй: Москва и Пекин несут ответственность за мир на международной арене

Пекин и Москва являются ответственными за то, чтобы на международной арене всегда царил мир. Такое мнение высказал китайский посол в России Чжан Ханьхуэй.
Дипломат в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что общая ответственность на этих двух государствах лежит по причине того, что и Китай, и Россия являются постоянными членами Совбеза Организации Объединенных Наций. Так он прокомментировал совместные учения двух стран «Восток-2022» и патрулирование западной части Тихого океана, которое провели армии КНР и РФ в этом году.
«Успешное проведение совместного патрулирования способствует укреплению стратегического доверия между Китаем и Россией, стимулирует развитие отношений всестороннего стратегического партнерства между ними, способствует поддержанию стабильности и безопасности в регионе», — отметил он.
Ранее посол КНР в Москве заявил, что Россия и Китай активно развивают взаимоотношения в туристической отрасли.