Посол КНР Ханьхуэй: Москва и Пекин несут ответственность за мир на международной арене

Дипломат в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что общая ответственность на этих двух государствах лежит по причине того, что и Китай, и Россия являются постоянными членами Совбеза Организации Объединенных Наций. Так он прокомментировал совместные учения двух стран «Восток-2022» и патрулирование западной части Тихого океана, которое провели армии КНР и РФ в этом году.