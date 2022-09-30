В офисе Зеленского ответили на вопрос об угрозе ядерного конфликта миру

Угроза ядерного конфликта существует, но она невелика. Таким мнением поделился советник Офиса президента Украины Михал Подоляк в беседе с газетой la Repubblica.
По его словам, Запад вряд ли согласится пренебречь соглашением о нераспространении оружия массового уничтожения, чтобы ввязаться в новую гонку вооружений с Россией. Кроме того, политик уточнил, что любые вопросы о применении сил ядерного сдерживания должны обсуждаться членами ЕС и Североатлантического альянса.
«Если мир, и я имею в виду его гражданскую часть, допустит полный крах международного режима ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими, и не только для Украины», — подчеркнул он.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон использует украинский кризис, чтобы сподвигнуть ядерные державы к прямому столкновению. Об этом он сообщил журналу National Interest.