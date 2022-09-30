В офисе Зеленского ответили на вопрос об угрозе ядерного конфликта миру

По его словам, Запад вряд ли согласится пренебречь соглашением о нераспространении оружия массового уничтожения, чтобы ввязаться в новую гонку вооружений с Россией. Кроме того, политик уточнил, что любые вопросы о применении сил ядерного сдерживания должны обсуждаться членами ЕС и Североатлантического альянса.