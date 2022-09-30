Шеремет: только США выгодны диверсии на «Северных потоках»

Политика
Шеремет: только США выгодны диверсии на «Северных потоках»

Диверсия с подрывом ниток «Северного потока» выгодна только Соединенным Штатам. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

В беседе с РИА Новости политик объяснил, что вывод из строя «СП» позволит Вашингтону снабжать ЕС своим СПГ в больших объемах.

«Виновных в диверсии на газопроводах предстоит еще установить. А пока очевидно, что вывод их из строя выгоден только одной стране — США, которые давно стараются поработить и сделать ручными страны Евросоюза, посадив их на энергетическую иглу от поставок сжиженного газа», — сказал Шеремет.

Кроме того, отметил депутат, США могут получить возможность навязывать свою ценовую политику и продавать «свой грязный газ втридорога».

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