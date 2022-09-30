Посольство России заверило Вашингтон в решимости Москвы защищаться доступными средствами

Военнослужащие США могут не сомневаться в решительности России по защите своего суверенитета. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
Дипломаты обратили внимание на публикацию в издании Newsweek. В статье приводятся заявления неких представителей Пентагона о разработке планов реагирования на случай гипотетического использования Россией ядерного оружия.
«В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами», — добавили в посольстве.
Дипломаты отметили, что одним из сумасшедших вариантов реагирования является нанесение «обезглавливающего удара» по российскому военно-политическому руководству. В посольстве выразили надежду, что такие рассуждения не отражают официальную позицию Пентагона.