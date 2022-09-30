Власти Донецка сообщили об обстреле практически всех районов города

По его словам, под обстрелом со стороны украинских боевиков находятся практически все районы горда. Кулемзин призвал население Донецка не покидать дома без особой необходимости. В случае прилета снарядов он порекомендовал жителям занять какое-либо укрытие. Об этом глава администрации города написал в своем Telegram-канале.