Власти Донецка сообщили об обстреле практически всех районов города

Украинские вооруженные силы открыли огонь по столице Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин
По его словам, под обстрелом со стороны украинских боевиков находятся практически все районы горда. Кулемзин призвал население Донецка не покидать дома без особой необходимости. В случае прилета снарядов он порекомендовал жителям занять какое-либо укрытие. Об этом глава администрации города написал в своем Telegram-канале.
«Ситуация на линии фронта очень напряженная. Пожалуйста, берегите себя», — добавил Кулемзин.
В настоящее время неизвестно, имеются ли среди местных жителей пострадавшие в результате обстрела. Сведений о возможных разрушениях также не поступало.