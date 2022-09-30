The Hill: страны Запада страдают из-за ошибок Байдена на посту президента США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не справляется со своими обязанностями, что привело в упадок мировую экономику. В статье для издания The Hill обозреватель Лиз Пик намекнула, что нынешний глава Белого дома не подходит на роль лидера Запада.
По мнению аналитика, глава государства никак не может выполнить две важные задачи. Речь идет о наращивании добычи топлива американскими нефтегазовыми компаниями и предотвращении вбрасывания средств в экономику страны.
Меж тем западные государства ожидают, что Байден предпримет решительные шаги для урегулирования ситуации. Однако Лиз Пик не разделяет их надежды.
«Мировая экономика ушла в штопор — даже при том, что инфляцию никто не сдерживает. Западный мир рассчитывает, что президент США проявит свои лидерские качества — и совершенно зря», — указала аналитик.
Джо Байден начал все больше внимания уделять тихоокеанским странам. Американский лидер предложил союзникам в регионе помощь с переходом на «зеленую экономику» и поделился планами признать суверенитет островов Кука и Ниуэ.