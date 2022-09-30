Гладков сообщил о работе системы ПВО в небе над Белгородом

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и областью в ночь на 30 сентября. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
«Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Более подробную информацию Гладков обещал предоставить позднее.