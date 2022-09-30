Глава Бурятии Цыденов: республика выполнила квоту по частичной мобилизации

Республика Бурятия успешно выполнила план по набору призывников в рамках проведения частичной мобилизации. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
Руководитель региона указал, что пункты мобилизации закрываются в республике. Военкоматы продолжат свою работу с добровольцами.
«В республике задание по мобилизации выполнено. Сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего минздрава. Сегодня и завтра еще будут мед осмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается», — сообщил Цыденов.
Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. Согласно заявлению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, данные меры нужны для контроля линии соприкосновения.