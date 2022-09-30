Министры энергетики ЕС могут одобрить новые меры против России 30 сентября

На повестке дня будет поднят вопрос о введении потолка цен на газ, поставляемый из России. Отмечается, что большинство стран Евросоюза поддерживают данную инициативу. Кроме того, датская, шведская и германская делегации должны предоставить информацию об инцидентах на трубопроводах «Северный поток».