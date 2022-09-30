Министры энергетики ЕС могут одобрить новые меры против России 30 сентября

Политика
Министры энергетики ЕС могут одобрить новые меры против России 30 сентября

Министры энергетики стран Евросоюза могут согласовать введение мер из-за высоких цен на энергию, сообщила в своем коммюнике пресс-служба совета.

Указывается, что будет рассмотрен вопрос об обязательном снижении потребления электроэнергии в ЕС. Также планируется разрешить собирать государствам Евросоюза одну треть чистой прибыли компаний в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах.

На повестке дня будет поднят вопрос о введении потолка цен на газ, поставляемый из России. Отмечается, что большинство стран Евросоюза поддерживают данную инициативу. Кроме того, датская, шведская и германская делегации должны предоставить информацию об инцидентах на трубопроводах «Северный поток».

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